Несколько секретов от специалистов, как выбрать хорошую елку на Новый год 1 24.12.2016, 16:59

Фото: belapan.by

Путь ели от питомника до елочного базара занимает семь лет.

В Беларуси заработали елочные базары. Naviny.by побывали в Смолевичском и Драчковском лесничествах и узнали у специалистов, как выбрать хорошую елку на Новый год.

Помощник лесничего Смолевичского лесничества Ольга Синяк в первую очередь советует обратить внимание на цвет иглицы.

«Когда елка свежая, то у нее иглица имеет зеленый насыщенный цвет», — рассказывает Ольга Синяк.

Она также советует выбирать ели с очень густо расположенными иглицами. Проще говоря, с пышными ветками.

Начальник питомника Драчковского лесничества Елена Сытько также рекомендует выбирать ели «попышнее и позеленее».

Чтобы дерево дольше простояло, специалисты рекомендуют ставить его в ведро с песком.

«И желательно ставить ель подальше от батарей, иначе она быстро осыплется», — отмечает Ольга Синяк.

Поливать ель нужно по мере подсыхания песка. При этом специалисты не рекомендуют пользоваться народными методами и добавлять в воду аспирин, анальгин и другие средства.

«Достаточно только воды, и, я думаю, весь январь ель может простоять», — говорит Елена Сытько.

Ее коллега Ольга Синяк каждый год покупает себе домой ель в кадке и весной высаживает ее в деревне у родителей.

«До Нового года ее нужно вынести в подсобное помещение и просто поливать. Хотя бы раз в неделю. И всё с ней будет хорошо. А потом по весне, когда пригреет солнышко и отпустит землю, ее можно высадить, например, на даче, и она будет расти. Таким образом мы вред природе вообще не наносим», — рассказывает помощник лесничего Смолевичского лесничества.

В этом году с 21 декабря в Беларуси организована работа 1100 елочных базаров, на которых планируется продать около 150 тысяч деревьев. Стоимость живых елей и сосен высотой 1-2 метра составляет 8-10 рублей, в кадках — около 20 рублей.

Министерство лесного хозяйства напоминает, что за незаконную вырубку либо повреждение елей и сосен предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин (от 105 до 630 деноминированных рублей).

Интересно знать!

Путь ели от питомника до елочного базара занимает семь лет. Зимой лесничие собирают шишки и сдают их на семена, которые по весне высаживаются в питомниках. Посевы поливаются и пропалываются в течение двух-трех лет. Затем молодые ели пересаживают в лес.

На протяжении трех лет после посадки все нежелательные растения удаляются с участка, чтобы не мешали елям расти. По достижении семи лет ели вырубаются для продажи на базарах.