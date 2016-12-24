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Станюта: Художественная гимнастика может стать национальным видом спорта

  • 24.12.2016, 18:09
Мелитина Станюта

Известная белорусская спортсменка рассказала, как популяризовать художественную гимнастику в стране.

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта, которая на днях объявила о завершении карьеры, рассказала pressball.by, что нужно сделать для популяризации художественной гимнастики в Беларуси.

- Что нужно сделать для популяризации художественной гимнастики?

- Спортсменам — завоевывать медали. Хотя бы для того, чтобы где-нибудь в новостях бегущей строкой было об этом написано. Нужно понимать, что у нас сложный вид спорта. Еще он женский. Это сразу подрезает популярность.

Буду думать, что нужно сделать, чтобы художественная гимнастика стала национальным видом спорта. Это реально. У нас яркие медальные традиции. В этом плане могу выделить греблю, художественную гимнастику и фристайл. Конечно, Саша Герасименя тоже умничка, но она вспыхивает, как звездочка.

Знаю, что в Испании художественная гимнастика наравне с футболом является национальным видом спорта. Недавно узнала, что там гимнастикой занимаются не только в каждом городке, а в каждой школе! Конечно, это становится популярным. Если твоя дочь занимается этим видом спорта, то почему бы тебе не заинтересоваться им тоже.


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