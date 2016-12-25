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В пропавшем самолете летели военные, артисты и журналисты

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  • 25.12.2016, 8:51
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Фото: airwar.ru

Артисты в пропавшем ТУ-154 летели поздравлять с Новым годом российских летчиков в Сирии.

На борту пропавшего с радаров самолета ТУ-154 находились военнослужащие ВС РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Самолет ТУ-154, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, делал в Сочи дозаправку топлива, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в экстренных службах в воскресенье.

Собеседник агентства отметил, что самолет, на борту которого находились военнослужащие, артисты и журналисты, мог упасть в море близ Сочи.

"Пропавший самолет в Сочи делал дозаправку топлива", - подчеркнул собеседник.

По его словам, пассажиры самолета летели в Сирию с новогодним концертом.

Ранее сообщалось, что самолет ТУ-154 вылетел из Сочи в 5:20 мск, а в 5:40 мск пропал с радаров диспетчеров.


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