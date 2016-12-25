Коля Лукашенко: Быть президентом очень тяжело 15 25.12.2016, 18:38

Фото: Reuters

Младший сын правителя рассказал, хотел бы ли он стать преемником отца на посту президента.

БТ опубликовало фрагменты интервью российского юного журналиста Евгения Гришина.

Помимо прочего, Евгений спросил, хотел бы ли Коля стать преемником отца на посту президента Беларуси.

«Многие люди спрашивают меня об этом. Мне искренне не очень бы хотелось, будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов. Может, стал бы врачом - помогать людям, это хорошо. Может, выбрал бы военную карьеру. Время еще есть подумать», - сказал Коля Лукашенко.

Также Коля провел для своего интервьюера экскурсию по семейному хозяйству: там 10 коз, 7 коров, 47 кроликов различных пород, декоративные куры, гуси, павлины, три страуса, кони, пони…

«Яичница из яйца страуса готовится полчаса, омлет - порядка полутора», - поделился знаниями Николай.

В графике сына правителя две-три тренировки по хоккею в неделю (играет он под номером 1), четыре урока игры на рояле, любимый школьный предмет - география.

Говоря о своем богатом опыте путешествий, Коля Лукашенко сказал, что ему очень понравилось в США, также его поразил Эквадор.

«В этой стране можно одной ногой на одном полушарии стоять, второй - на другом», - сказал Коля.