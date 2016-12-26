Песков сказал, что в Питере обойдутся без Лукашенко 34 26.12.2016, 14:14

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По словам пресс-секретаря президента России, отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не помешает обсуждать вопросы интеграции.

«Что касается отсутствия президента Беларуси, то де-факто это не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией. Потому что, еще раз повторяю, все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами. И подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать», — приводит РИА «Новости» слова Дмитрия Пескова.

Напомним, вчера появилась информация, что белорусский диктатор не поедет в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС.