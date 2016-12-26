Новую редакцию Таможенного кодекса подписали без Лукашенко 26 26.12.2016, 18:36

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Лидеры четырех стран ЕАЭС сегодня в Санкт-Петербурге подписали новую редакцию Таможенного кодекса.

В церемонии приняли участие президенты России Владимир Путин, Кыргызстана — Алмазбек Атамбаев, Казахстана — Нурсултан Назарбаев и Армении — Серж Саргсян, сообщает БелаПАН.

Лукашенко по «не известным пока причинам» на саммит не приехал. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что белорусская сторона уведомила о неучастии Лукашенко в мероприятиях.

Песков заявил, что отсутствие Лукашенко не помешает обсуждать вопросы интеграции.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые «основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕАЭС».

В кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 июля 2017 года.