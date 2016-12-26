Роман Яковлевский: Некоторые комментаторы считают, что Лукашенко допрыгался 20 26.12.2016, 19:40

Политический обозреватель прокомментировал отсутствие правителя на саммите ЕАЭС и ОДКБ.

Лукашенко не поехал на саммиты ОДКБ и ЕАЭС в Санкт-Петербург, где главы государств планировали подписать Таможенный кодекс ЕАЭС. Кремль выразил готовность прислать документ на подпись в Минск. Президенты России Владимир Путин, Армении — Серж Саргсян, Казахстана — Нурсултан Назарбаев и Киргизии Алмазбек Атамбаев подвели итоги первых двух лет работы Евразийского экономического союза, обозначили перспективы развития интеграционного объединения.

По окончании заседания подписан пакет документов. Каких конкретно — пресс-служба Кремля не уточняет.

Владимир Путин проинформировал коллег по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о шагах по стабилизации ситуации в Сирии и взаимодействии с Турцией и Ираном, сообщил генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

Ситуацию комментирует belprauda.org политический обозреватель Роман Яковлевский.

- Александр Лукашенко не поехал на саммиты ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге 26 декабря…

- Сбылся, казалось бы, невероятный прогноз. Он действительно не поехал в Санкт-Петербург. Еще более интригующим по своим возможным последствиям может стать комментарий Кремля, озвученный пресс-секретарем Песковым: «…..подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать».

- Позволит ли Кремль в такой ответственный момент спрыгнуть Лукашенко с воза?

- Некоторые наблюдатели, комментируют этот, по вашим словам, ответственный момент в отношениях с Кремлем, так: допрыгался. Так ли это на самом деле, может стать ясно уже в ближайшее время после саммитов в Санкт-Петербурге.

- «Вчера в нашей России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала злым роком над нашим братским народом: огромное количество людей погибло в Иркутске в связи с отравлением, убит посол России в Турции и погибло много людей в связи с крушением военного самолета, в котором находились 92 человека. Погибли не только члены экипажа, но и известные артисты, представители средств массовой информации, военные люди, госслужащие, врач. Естественно, мы в этот день не могли быть в стороне от этих трагических событий», — заявил Лукашенко на специальном совещании. Эта цитата вызывает сплошные вопросы…

- После любых его высказываний, как правило, возникают разные вопросы. Но, насколько известно, в связи с действительно большой трагедией в воздухе над Черным морем только в Беларуси и сепаратисткой «ДНР» были официально объявлены вслед за Россией трауры на государственном уровне. Конечно, такой перечень может вызывать какие-то вопросы у определенной части наблюдателей. Но я бы не стал называть это «сплошные вопросы».

- Лукашенко поручил государственным органам обратить особое внимание на обеспечение безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников. Следовательно, белорусский руководитель не исключает вероятность терактов в Беларуси? В качестве расплаты за союзничество?

- То, что в Европе да и в остальном мире безопасность людей стала подвергаться, еще недавно, немыслимым террористическим угрозам — это реальность. Поэтому в осознании этого нет ничего необычного. Как и забота любого руководителя страны за безопасность своих граждан. И мне непонятна связь, на которую вы намекаете, вероятных терактов с некоей расплатой за союзнические обязательства. Но это вовсе не значит, что нет таких кадров, кто склонен к созданию дестабилизации ситуации в той или иной стране.