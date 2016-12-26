Неприезд Лукашенко в Петербург вызвал кривотолки 11 Елена Егорова, mk.ru

26.12.2016, 22:26

Белорусский диктатор вышел из доверия.

Похоже, на постсоветском пространстве у Владимира Путина остался только один надежный и предсказуемый союзник — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Правитель Беларуси Александр Лукашенко по неизвестным причинам вообще не приехал на традиционные итоговые саммиты Евразийского экономического союза и ОДКБ в Санкт-Петербург. А президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев чуть было не нанес сокрушительный удар по евразийской интеграции, публично отказавшись подписывать два ключевых документа ЕврАзЭс: Таможенный кодекс и заявление о развитии торговли.

О том, что один из главных идеологов евразийской интеграции не приедет в Петербург на саммиты ЕврАзЭс и ОДКБ, стало известно накануне. Журналисты не обнаружили фамилии Лукашенко в списке участников торжественной встречи и совместного фотографирования. Утром в понедельник Дмитрий Песков подтвердил возникшие подозрения, однако отказался обнародовать причины отсутствия Батьки. «Это должна делать пресс-служба белорусского президента», — заявил он. Однако, несмотря на настойчивые звонки и запросы СМИ, официальный Минск продолжал хранить многозначительное молчание.

Журналисты между тем припомнили, что Лукашенко не впервые пропускает важные совместные мероприятия, ставя под сомнение тезис о нерушимой дружбе. В частности, в разгар «молочных войн» с Россией в 2009 году он также проигнорировал саммит ОДКБ, однако это не помешало остальным участникам военного блока подписать соглашение о создании сил оперативного реагирования и ряд других документов. На этот раз демарш Лукашенко, скорее всего, связан с очередным этапом «газовой войны», в которой Минску пока не удается сломить сопротивление Кремля и добиться списания долга ($425 млн), накопившегося в связи с неполной оплатой уже поставленного в республику топлива, и снижения закупочной цены. Накануне встречи в Санкт-Петербурге вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что переговоры не увенчались успехом и нельзя исключать судебного решения конфликта. Впрочем, в Кремле отказываются считать капризы Батьки демаршем. «Не думаю, что слово «манкирует мероприятиями» будет уместно», — сказал журналистам Дмитрий Песков. По его словам, отсутствие белорусского правителя «де-факто не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией». Более того, Беларусь продолжает оставаться ближайшим союзником и важным партнером России.

В отсутствие Лукашенко Владимир Путин в течение двух дней практически не разлучался с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В воскресенье лидеры посетили два питерских предприятия, а в понедельник перед саммитами провели отдельные переговоры в Константиновском дворце. По их итогам было подписано соглашение о сотрудничестве на космодроме Байконур до 2025 года. Кроме того, президенты, по словам Назарбаева, обсудили предстоящую встречу по межсирийскому урегулированию в Астане. «Всех примем и создадим необходимые условия для работы», — заверил елбасы.

Из Константиновского дворца на вертолетах Путин с Назарбаевым перелетели в центр Санкт-Петербурга, где их уже ждали два оставшихся участника Евразийского экономического союза — президенты Армении и Кыргызстана. Минуты молчания по жертвам крушения ТУ-154 перед заседанием объявлено не было. Однако все выступления лидеров СНГ начинались с принесения соболезнований родным и близких погибших. Владимир Путин на правах хозяина саммита кратко перечислил основные достижения евразийской интеграции за 2016 год: сформирован единый рынок лекарственных препаратов, принята концепция формирования к 2025 году общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, началась разработка универсальных правил торговли электроэнергией и регулирования в антимонопольной сфере. «Многое сделано по подготовке нового Таможенного кодекса, в который заложен целый ряд важных правовых нововведений, отвечающих самой передовой мировой практике», — подчеркнул ВВП.

Планировалось, что лидеры ЕврАзЭс завизируют Таможенный кодекс и другие документы в Санкт-Петербурге, после чего они будут направлены на подпись отсутствующему участнику союза в Минск. «Белорусские партнеры принимали активное участие в их подготовке, никаких проблем с подписанием возникнуть не должно», — заверяли организаторы саммита. Однако беда пришла откуда не ждали.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сначала заявил, что киргизский народ недоволен тем, как проходит интеграция Киргизии в ЕврАзЭс. А потом и вовсе отказался от подписания двух ключевых документов — Таможенного кодекса и совместного заявления о развитии торговли. «К сожалению, негатив превалирует, и это, естественно, накладывает отрицательный отпечаток на экономический эффект от вступления Кыргызстана в ЕврАзЭс», — извиняющимся тоном сообщил Атамбаев.

Как известно, ключевой проблемой для Кыргызстана является конфликт с Казахстаном по поводу поставок киргизской сельскохозяйственной продукции. Вопреки действующим внутри союза договоренностям Астана отказывается снять ветеринарный контроль на границе с неблагонадежным, по ее мнению, соседом. В итоге киргизские продукты не могут попасть не только в Казахстан, но и на рынки других стран ЕврАзЭс.

Впрочем, ровно через полчаса выяснилось, что решение Атамбаева было не окончательным. И в отсутствие прессы коллегам все-таки удалось убедить киргизского лидера не ухудшать и без того подмоченную отсутствием Лукашенко атмосферу предновогодней встречи. Председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян сообщил журналистам, что подписи под Таможенным кодексом в итоге поставили все четыре президента, присутствовавшие на саммите в Санкт-Петербурге. А заявление о развитии торговли будет согласовано ими в ближайшее время после уточнения ряда незначительных формулировок.

Елена Егорова, mk.ru