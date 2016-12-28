«Такого скандала в евразийском семействе еще не было» 10 28.12.2016, 10:15

13,592

Фото: ТАСС

Российские СМИ продолжают комментировать демарш Лукашенко.

Евразийский союз подвергся очередному испытанию на прочность. Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге демонстративно проигнорировал Александр Лукашенко. У каждой из стран-членов накопились свои претензии к модели интеграции.

Такого скандала еще не было на саммитах Евразийского союза. На этот раз саммит проходил в Санкт-Петербурге, и ключевой темой повестки было подписание странами – участниками Таможенного кодекса базового документа, регламентирующего таможенные правоотношения на территории ЕАЭС, пишет Gazeta.ru.

В общем-то, намечалось парадное протокольное мероприятие (документ готовился несколько лет, и все основные параметры были согласованы). Вышло иначе.

Сначала кодекс подписали только три страны из пяти: Россия, Казахстан, Армения, а Кыргызстан отказалась это делать.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что негативные моменты «временами превалируют» в сотрудничестве стран ЕАЭС и что это плохо сказывается на интеграции республики.

Позднее Атамбаев все-таки утвердил Таможенный кодекс. Но оставил за собой неподписанным заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в 2018 году, начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в страны союза. Как пишет ТАСС, первое снижение — это €500 в 2018 году. Сверх нормы в €500 предусмотрен платеж в размере 30%, но не менее €4 за 1 кг. По истечении двух лет с момента вступления в силу кодекса предусмотрено снижение до €200, сверх этого — уплата 15%, но не менее €2 за 1 кг.

С вступлением нового документа в силу верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли станут едиными для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.

Лукашенко был сильно занят

Итого четыре из пяти членов Евразийского союза согласовали Таможенный кодекс.

Но основной удар по евразийской интеграции нанес Лукашенко. Он демонстративно не явился на саммит, остался в Минске.

Был сильно занят совещанием «По обеспечению безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников». Официальных заявлений от Лукашенко с объяснениями так и не последовало.

Объясняться пришлось принимающей стороне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие правителя Беларуси де-факто «не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией».

Он уточнил, что все документы были ранее полностью согласованы. И подписанный пакет просто отправят в Минск, «с тем чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать».

«Отсутствующие потом присоединятся, потому что ни у кого не было замечаний, — было согласовано», — заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Скорее всего, Лукашенко через некоторое время подпишет кодекс. Так уже не раз бывало в обмен на очередную порцию преференций от России.

На этот раз на кону поставки российских нефти и газа в Беларусь. Минск считает, что справедливой ценой на российский газ является $73 за 1 тыс. кубометров. В Минске утверждали: из-за высокой цены на газ белорусские товары оказываются неконкурентоспособными на российском рынке, что противоречит принципам и союзного государства России и Беларуси, и ЕАЭС. Россия с этим не соглашалась, ссылаясь на действующий контракт, в котором зафиксирована цена в $132 за 1 тыс. кубометров. Но Беларусь продолжала платить по новой цене и в итоге задолжала России за газ $340 млн.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь на переработку. В третьем квартале Россия сократила поставки нефти в Беларусь с 5,3 млн до 3,5 млн тонн. В четвертом квартале поставки планировалось дополнительно урезать еще на 500 тыс. тонн.

По подсчетам белорусской стороны, недопоставки нефти могут даже подкосить рост ВВП. Вместо роста на 0,3% по итогам 2016 года экономика страны может уйти в минус на 2%.

Кроме того, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предъявил Беларуси две претензии: страна проводит реэкспорт санкционной продукции. А кроме того, поставляет в Россию не вполне качественное молоко.

Неудивительно, что на этот раз Лукашенко превзошел сам себя — отказался участвовать в саммите и ставить подпись под Таможенным кодексом.

«Претензии Лукашенко неизбежны, поскольку белорусский лидер прекрасно осознает свое преимущество: его страна граничит с Евросоюзом, со странами НАТО и проблемной Украиной», — говорит Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы.

Недовольны все

По мнению экспертов, каждая из стран – членов Евразийского союза накопила претензии к России и евразийской идее в целом. Хотя и не каждая из них так зависит от России, как Беларусь.

Меньше всех претензий к Евразийскому союзу у Армении — заметных экономических разногласий между двумя странами нет.

«Главное, что получила Армения от членства в ЕАЭС, — гарантии безопасности в затяжном конфликте с соседним Азербайджаном и сохранение статус-кво Нагорного Карабаха», — говорит Алексей Портанский, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Так что со стороны Армении ждать демаршей, подобных белорусскому, пока не стоит. Если в очередной раз не обострится ситуация в Карабахе.

Не все так просто и с Кыргызстаном.

Вступление Киргизии в ЕАЭС откладывалось пять раз.

Когда республику возглавляла Роза Отунбаева, усилилось сближение с Евросоюзом. С конца 2011-го у власти в стране Алмазбек Атамбаев, его симпатии, безусловно, на стороне Евразийского союза. Но и в этом случае есть разногласия.

Население Кыргызстана (5,5 млн человек) живет в основном за счет реэкспорта китайских товаров. Ежегодно он достигает $10 млрд.

На окраине Бишкека расположен крупнейший оптовый рынок Центральной Азии — «Дордой». Здесь самые низкие цены на одежду и обувь на всем постсоветском пространстве — дешевле только в Китае, откуда это все и поставляется в гигантских объемах. Дешевизну товаров обеспечивают в первую очередь низкие таможенные пошлины между Кыргызстаном и Китаем.

Фактор Китая накладывает отпечаток и на взаимоотношения России с Казахстаном.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев более покладист, чем Лукашенко. Ему, собственно, и приписывают авторство создания Евразии на обломках постсоветского пространства. Но его беспокоит потеря части суверенитета Казахстана как члена ЕАЭС.

От участия в Таможенном союзе Астана имеет больше минусов, чем плюсов, негодовал Назарбаев еще в относительно благополучном 2013 году. Сохраняются трудности для продвижения казахстанских продовольственных товаров, в частности мяса и мясопродуктов, на рынок России, отсутствует свободный доступ на российский рынок электроэнергии, ограничены возможности для транзита электроэнергии, перечислял президент Казахстана.

«Китай больше инвестирует в Казахстан, чем в Россию», — замечает Портанский. И в этом смысле Россия и Казахстан — конкуренты.

Есть почва для разногласий и по поводу китайского мегапроекта — «Шелкового пути». Россия и Казахстан вынуждены конкурировать здесь за китайские инвестиции.