«В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти» 83 27.12.2016, 8:49

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КОЛЛАЖ: Олег Минич, «Радыё Рацыя»

Но последнее слово все равно останется за белорусским народом.

Последние конфликты между властями Беларуси и России в интервью charter97.org комменирует координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Как вы прокомментируете отказ Лукашенко ехать на саммит ОДКБ и ЕАЭС, который вчера открылся в Санкт-Петербурге?

- Очевидно, что отношения между двумя диктаторами, между двумя «братскими» режимами плохи как никогда. Подтверждается версия о том, что в России принято решение об отстранении Лукашенко от власти. Белорусскому диктатору это стало известно: спецслужбы Беларуси положили ему на стол некие документы, которые подтверждают реализацию этого плана российскими властями и наличие заговорщиков внутри Беларуси.

Пока аналитиками почему-то игнорируется тот факт, что Беларусь вместо обещанных 24 или 25 миллионов тонн нефти получила в 2016 году только 18 миллионов тонн. Все заявления о том, что ситуация с валовым внутренним продуктом Беларуси в последние месяцы года якобы стала улучшаться, не имеют под собой никакой почвы. При таких потерях основного сырья, которое дает наибольшую экспортную выручку, реальное падение ВВП в этом году составляет не менее 5%. И в России уже заявили, что в следующем году Беларуси дадут тоже только 18 миллионов тонн нефти. Это фактически выбивает подпорки из-под белорусского режима и личной власти Лукашенко.

- Будет ли, как вы говорили, объявлено чрезвычайное положение? Чего нам стоит ожидать в ближайшее время?

- Да, это очень вероятно. Видно, что диктатор совершает хаотические, неадекватные действия, и вероятность введения чрезвычайного положения, на мой взгляд, очень велика.

Необходимо отметить, что, безусловно, Путин полностью контролирует белорусский режим, но здесь еще есть один личный фактор. Лукашенко странным образом является вторым по популярности политиком на внутрироссийском рынке. Согласно последним данным соцопросов рейтинг доверия к нему среди россиян составляет 65%. Это не может не раздражать Путина, потому что в ситуации, когда в самой России есть проблемы с экономикой, могут появиться группировки среди силовиков и политиков, которые могли бы попытаться использовать карту Лукашенко в России. Поэтому судьба Лукашенко как правителя, на мой взгляд, предрешена.

- Как в такое случае будет развиваться ситуация в Беларуси?

- Нет никаких оснований думать, что жизнь белорусов при действующем режиме измениться в лучшую сторону. Но ситуация в мире и регионе развивается динамично. Растет недовольство белорусов властью и поэтому мой прогноз - несмотря на любые действия Лукашенко, ситуация будет развиваться уже по неконтролируемому властями сценарию.

- Как Путин может снять Лукашенко? Как это можно реализовать практически?

- У России большой арсенал возможностей для отстранения от власти белорусского диктатора. Такие варианты отработаны, как внутри России (например, в Татарстане, в Москве, в Башкортостане), так и в Приднестровье, где долгое время существовал режим Смирнова. Но разница между всеми этими регионами и счастье Беларуси в том, что у нас существует огромное число людей, которые являются патриотами Беларуси и число этих людей выросло. В обществе также есть серьезные проевропейские настроения. Беларусь граничит со странами Евросоюза, НАТО, а также с Украиной, которая стремится войти в эти структуры.

Все это дает нам надежду и реальную возможность для позитивных изменений. Мы знаем, что часто и российские, и бывшие советские правители хотели одно, а получалось совершенно другое. Но для этого надо будет проявить волю как ответственным белорусским политикам, так белорусам надо быть готовым к серьезной многомесячной борьбе за свои права, за свободу, за независимость страны.