Фотофакт: Новый корпус реактора везут на БелАЭС 28.12.2016, 18:51

Cостав сфотографировали в районе станции Олехновичи.

Новый корпус реактора по железной дороге перевозят на БелАЭС. Tut.by сфотографировал состав в районе станции Олехновичи. К вечеру его должны доставить на строительную площадку.

Состав, перевозящий корпус реактора, состоит из двухсекционного М62. Именно такие локомотивы входили в состав БЖРК (боевой железнодорожный ракетный комплекс) — железнодорожную пусковую установку с ядерной межконтинентальной ракетой (США очень опасались этого оружия, потому что БЖРК были в постоянном движении, и обнаружить их среди тысяч грузовых поездов было непросто. По настоянию США их сняли с вооружения, но теперь Россия разрабатывает БЖРК нового поколения, где вместо одной ракеты будет шесть).

За локомотивом — платформа. Следом — полувагон с вешками габаритов. Дальше — еще пять полувагонов. Они нужны для того, чтобы в случае задевания вешками габаритов препятствия поезд мог остановиться до соприкосновения с препятствием негабаритного груза. Затем — вагон, подобный тем, что используются в групповых рефрижераторных подвижных составах (мехсекциях). В таком вагоне находятся места для сопровождающего персонала, а также дизельный энергогенератор.

В середине состава — управляемая платформа вагона-транспортера с корпусом реактора. С двух пультов управления, размещенных по обе стороны перевозимого уникального груза, операторы регулируют его положение вправо-влево и вверх-вниз относительно железнодорожного полотна, чтобы не задеть объекты инфраструктуры железнодорожной сети.

Регулировочный механизм позволяет манипулировать положением груза до полуметра. Транспортировка первого корпуса реактора 24.12.2015.

За вагоном-транспортером находится второй вагон для персонала, идентичный первому. Транспортировка первого корпуса реактора 24.12.2015.

Энергоснабжение механизмов вагона-транспортера идет от дизель-генераторов, расположенных в вагонах персонала. Транспортировка первого корпуса реактора 24.12.2015.

Рабочие наклонили опору железнодорожного светофора. Вагон-транспортер с корпусом реактора имеет 32 колесные пары — по 16 с каждой стороны.

Механик вагона-транспортера Сергей Агулов. Транспортировка первого корпуса реактора 24.12.2015.

Корпус реактора ВВЭР-1200 представляет собой вертикальный цилиндр высотой 13 метров и диаметром 4,5 метра с эллиптическим днищем, внутри которого будут впоследствии размещены активная зона и внутрикорпусные устройства. Толщина стенок корпуса — порядка 200 мм. В днище — 300 мм.

Ранее charter97.org cообщал, что новый корпус реактора соприкоснулся с опорой контактной сети.

Этот транспортер изготовлен в Германии. Предприятие-перевозчик имеет два подобных поезда, которые доставляют крупногабаритное оборудование на Белорусскую АЭС. Самый тяжелый груз, доставленный на БелАЭС этим транспортом, — статор турбогенератора массой более 500 тонн, доставленный в октябре 2016 года.

Прибытие на БелАЭС ожидается 28 декабря 2016 года в 19.00−20.00.

Напомним, что первый корпус первого реактора доставили на БелАЭС 24 декабря 2015 года. 10 июля 2016 года этот корпус уронили, согласно официальной информации, с высоты от 2-х до 4-х метров днищем на грунт.

25 июля об этом стало известно от противника строительства АЭС жителя Островца Николая Уласевича. Министерство энергетики признало инцидент во второй половине дня 26 июля.

11 августа белорусской стороной было принято решение отказаться от использования этого корпуса реактора по причине нарушения правил транспортировки.

Российская сторона согласилась заменить корпус реактора на аналогичный.

Примерно при такой технологии подъема корпуса реактора он одной стороной выскользнул из крепежа. Фото октября 2016 года

Сейчас корпус первого реактора находится под навесом около реакторного зала. Визуально повреждений на нем не видно. На корпусе заметны следы шлифовки и нанесенная в этих местах контрольная разметка, применявшаяся для исследования возможного изменения геометрии из-за падения.