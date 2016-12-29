Госдеп объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов 8 29.12.2016, 23:10

Согласно заявлению, они действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».

Государственный департамент США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте, передает РБК.

Согласно заявлению, они действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».

Такие меры приняты в качестве мер в ответ на «вмешательство России в выборы в США», а также за «систематические преследования наших дипломатов за рубежом». Эти действия США должны «ясно» дать понять, что «такое поведение недопустимо и будет иметь последствия». Так, по данным Госдепа, «преследования» дипломатов США за последние четыре года «возросли», а за последние 12 месяцев — показали «значительный рост».

В частности, дипломатов США «произвольно останавливали дипломатов», по отношению к ним применялось «физическое насилие», а в прямом эфире государственного телевидения транслировалась «личная информация» сотрудников дипмиссий США, что ставит под угрозу их безопасности, говорится в заявлении Госдепа.

Кроме этого, правительство России «препятствует проведению дипломатических операций» — закрывает места, где проходили американские культурные программы, не позволяет построить новое, более «безопасное» здание для Генконсульства в Санкт-Петербурге, а также «отклоняет запросы на усиление периметра охраны» в этом городе, подчеркнул Госдеп.

Ранее о высылке из США 35 российских дипломатов сообщил Reuters.