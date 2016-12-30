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Депортируемые из США дипломаты не могут купить билеты в Москву

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  • 30.12.2016, 10:13
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Российские дипломаты, которые по решению правительства США должны покинуть страну в течение 72 часов, испытывают трудности с покупкой билетов.

Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный собеседник, пожелавший остаться анонимным.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал собеседник. По его словам, дипломатам придется поехать из Вашингтона в Нью-Йорк, где больше шансов приобрести билеты.

Собеседник агентства отметил, что для российских дипломатических работников решение правительства США стало «большой неожиданностью».

В четверг, 29 декабря, Госдеп США объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата. Согласно заявлению ведомства, они действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом». Данные меры были приняты в качестве ответа на «вмешательство России в выборы в США», а также за «систематические преследования» американских дипломатов за рубежом.

Российским дипломатам, вошедшим в список, предписано в течение 72 часов покинуть территорию США.

Также 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России после хакерских атак, в которых Белый дом обвинил Москву. В санкционный список попали шесть физических лиц и пять ведомств, в том числе ФСБ и ГРУ.

В посольстве России в США заявили, что введение новых антироссийских санкций направлено «непосредственно на подрыв двусторонних отношений».


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