Что означает для Путина высылка дипломатов из США 4 30.12.2016, 12:59

За решением Обамы могут последовать еще более жесткие санкции Конгресса США.

35 российских дипломатов будут высланы из США в течение 72 часов. Такое заявление президента США Барака Обамы распространила 29 декабря пресс-служба Белого дома. Меры были приняты после многочисленных частных и публичных предупреждений в адрес российского правительства и необходимы как ответ на российские попытки «нанести ущерб интересам США вопреки признанным международным нормам поведения».

Также ограничительные меры коснутся Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Вооруженных сил России. Под персональные санкции попали и российские хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев. Согласно докладу американских спецслужб, во время президентской избирательной кампании хакеры делали кибератаки на объекты инфраструктуры, правительственные и образовательные учреждения США с целью кражи данных.

— Обама уже говорил о том, что он не хотел акцентировать внимание на теме санкций во время выборов, чтобы не создавать впечатления вмешательства с его стороны в избирательный процесс. После победы Трампа перед Обамой возникли две важные задачи: не дать Трампу укрепить свой политический имидж и дать однозначный ответ Кремлю, - сказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью «Радыё Свабода».

По словам эксперта, факт взлома электронной почты Хиллари Клинтон остро обсуждался на уровне руководства ФБР и стал горячей темой для американской прессы. На вопрос, почему высылка дипломатов и введение санкций пришлись именно на этот момент, эксперт ответил:

— Следует отметить, что санкции Обамы — это санкции администрации; куда более тяжелые последствия для России могут иметь введенные конгрессом так называемые секторальные санкции. Обаме было принципиально важно сделать этот шаг перед тем, как уйти, так как сейчас Трампу очень неловко отменять ограничительные меры — в таком случае станет очевидно, что Россия не просто вмешивалась в избирательную кампанию, но вмешивалась именно на стороне Трампа, - подчеркнул Дмитрий Орешкин.

— В качестве реакции на событие Кремль начнет то, что называют «закручиванием гаек». Усилится давление на «иностранных агентов» — правозащитников, независимых журналистов, оппозиционных активистов. Для Путина это не просто возможность начать очередную волну антиамериканской риторики, но повод опустить железную информационную завесу, - считает политолог.