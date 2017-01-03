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«Коммунарка» об упаковке конфет со школьницами: Ничего в этом нет!

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  • 3.01.2017, 16:07
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Администрация фабрики считает, что упаковка с двусмысленной надписью «действительно поднимает настроение».

Белорусские конфеты от "Коммунарки" из серии "Заодно" решили прорекламировать на российском рынке с помощью "сексуальных школьниц". На упаковке от конфеты изображены две школьницы в школьных платьях и двое мужчин. Все бы ничего, но в тексте:

"Впереди идет девушка, солнечная такая, сексуальная и смешная одновременно. Короткое школьное платье, белый бант в волосах. Идет босиком, а в руке, конечно, туфли на высоченных шпильках", ― описывают дизайнеры конфету с ванильным нугой и черносливом.

В администрации предприятия, куда обратилось "Еврорадио" в такой рекламе не видят ничего плохого.

Сотрудница администрации: "Нам это делала компания, у которой много международных наград. Наша упаковка достойная и красивая. Ничего такого в этом нет, ничего там лишнего. Идут две школьницы, действительно, в красивых платьях. И когда смотришь на такую красоту, действительно поднимается настроение".

Конфеты с такой оберткой рассчитаны на российский рынок.


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