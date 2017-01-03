Додон лишил бывшего президента Румынии молдавского гражданства 1 3.01.2017, 21:58

Игорь Додон

Президент Молдовы заявил, что Траян Бэсеску получил гражданство Молдовы незаконно.

Президент Молдовы Игорь Додон лишил гражданства страны бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 3 января, пишет lenta.ru.

Он подчеркнул, что Бэсеску получил гражданство Молдовы незаконно. Он «неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдовы путем аннексии Румынией», в то время как законодательство страны не позволяет выдавать паспорта лицам, чья деятельность направлена на подрыв госбезопасности.

«Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа», — заявил Додон.

Он обещал лишить Бэсеску гражданства еще в ходе предвыборной кампании.

Бывший румынский лидер и его супруга принесли присягу и стали гражданами Молдовы 3 ноября. Тогда Бэсеску заявил, что в течение десятилетия «предпринимал действия на благо Молдовы и европейского курса этой страны».

Бэсеску руководил Румынией в 2004-2014 годах. Парламент дважды объявлял ему импичмент — в 2007 и 2012 годах, однако оба раза ему удалось сохранить свой пост. Бэсеску не скрывает своей приверженности идее объединения двух стран. В январе 2014 года он провозгласил Молдову румынской землей, чем вызвал недовольство Кишинева.