Додон лишил бывшего президента Румынии молдавского гражданства

Додон лишил бывшего президента Румынии молдавского гражданства1
- 3.01.2017, 21:58
Президент Молдовы заявил, что Траян Бэсеску получил гражданство Молдовы незаконно.
Президент Молдовы Игорь Додон лишил гражданства страны бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 3 января, пишет lenta.ru.
Он подчеркнул, что Бэсеску получил гражданство Молдовы незаконно. Он «неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдовы путем аннексии Румынией», в то время как законодательство страны не позволяет выдавать паспорта лицам, чья деятельность направлена на подрыв госбезопасности.
«Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа», — заявил Додон.
Он обещал лишить Бэсеску гражданства еще в ходе предвыборной кампании.
Бывший румынский лидер и его супруга принесли присягу и стали гражданами Молдовы 3 ноября. Тогда Бэсеску заявил, что в течение десятилетия «предпринимал действия на благо Молдовы и европейского курса этой страны».
Бэсеску руководил Румынией в 2004-2014 годах. Парламент дважды объявлял ему импичмент — в 2007 и 2012 годах, однако оба раза ему удалось сохранить свой пост. Бэсеску не скрывает своей приверженности идее объединения двух стран. В январе 2014 года он провозгласил Молдову румынской землей, чем вызвал недовольство Кишинева.