Главы Молдовы и Приднестровья встретились впервые за восемь лет 1 4.01.2017, 19:32

Стороны обсудили вопросы перемещения граждан, признания всех документов и связи.

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает РБК.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы перемещения граждан, признания всех документов и связи.

Додон выразил мнение, что в обязанности глав государств входит сделать все возможное для улучшения благосостояния граждан. В этом ключе были затронуты вопросы, связанные с экономикой Молдовы и Приднестровья.

При этом политические вопросы стороны не обсуждали. Додон заявил, что вопрос об обсуждении статуса Приднестровья будет решен позже.

Во встрече, которая длилась более 1,5 часа, также приняли участие и.о. министра иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев и советник президента Молдовы Василий Шова.

Напомним, по итогам прямых президентских выборов, прошедших в Молдове впервые за 20 лет (ранее президента избирал парламент - прим.) в ноябре, президентом был избран пророссийский кандидат лидер Партии социалистов Игорь Додон.