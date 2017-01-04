Совмин «не заметил» подорожание БелАЭС на $200 миллионов 4 4.01.2017, 21:06

Фото: facebook.com

Власти пересмотрели стоимость Островецкой АЭС, но утверждают, что это не подорожание.

29 декабря 2016 года вышло постановление «совета министров» Беларуси №1101 "Об утверждении проектной документации на строительство атомной электростанции". Постановление почти полностью дублирует такой же документ, опубликованный в сентябре 2013 года. Речь идет о ценах на различные объекты БелАЭС, которую продолжают строить в Островецком районе.

Внимание «Еврорадио» привлек пункт "Объекты атомной электростанции". В документе 2013 года планировалось потратить 44 581 929,12 тысячи российских рублей. В конце декабря 2016 цена увеличилась до 56 110 915,01 тысячи. Таким образом, разница составила целых 11 528 985,89 тысячи российских рублей. Если перевести в доллары по курсу декабря 2016-го, получится что-то около 200 миллионов. Неслабо.

В то же время в «совете министров» журналистов убеждают, что общая стоимость БелАЭС остается на том же уровне — около десяти миллиардов долларов. Растут цены в российских рублях, а валюта восточного соседа в последние годы значительно девальвировалась.

"Как такового увеличения стоимости самой АЭС не произойдет. Как и говорили ранее — около десяти миллиардов. Это не меняется. Просто произошло уточнение по объемам строительно-монтажных работ, по цене материалов, составе оборудования и стоимости оборудования по конкурсной процедуре... цены не выросли, их привели в соответствие с актуальными ценами. Цены были, образно говоря, в российских рублях. Произошла девальвация, это вызвало пересмотр. Все из-за изменений в курсе", — сообщили в пресс-службе «совета министров».