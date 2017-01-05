Мадуро выбрал преемника на случай своей отставки 6 5.01.2017, 7:32

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Тарек Эль-Айссами

Новым вице-президентом Венесуэлы стал Тарек Эль-Айссами.

"Я назначил Тарека Эль-Айссами действующим вице-президентом республики", - объявил Николас Мадуро на интерактивном заседании кабинета министров, передает Интерфакс.

Этот шаг был предпринят для того, чтобы новый вице-президент мог руководить государством в том случае, если Мадуро по требованию оппозиционного парламента вынужден будет уйти в отставку.

Ситуация в стране продолжает ухудшаться из-за тяжелого экономического положения, вызванного быстро растущей инфляцией, падением мировых цен на нефть, а также политическим кризисом из-за конфликта между законодательной и исполнительной властями.