Трамп будет добиваться реформирования ООН 3 5.01.2017, 17:49

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Дональд Трамп

Фото: Loren Elliott/Zumapress/Globallookpress.com

После вступления в должность 20 января Трамп хочет добиться от ООН более эффективного использования ресурсов.

Избранный президент США Дональд Трамп будет добиваться реформ в ООН, чтобы сделать эту организацию более «эффективной и действенной» на фоне глобальных проблем. Об это сказал его пресс-секретарь, сообщает Радио Свобода.

После вступления в должность 20 января Трамп хочет добиться от ООН более эффективного использования ресурсов. США обеспечивают большую часть бюджета организации — 22% от суммы $5,4 миллиарда основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, составляет $7,9 миллиарда.

Трамп неоднократно критиковали общую эффективность ООН, заявляя, что она мало сделала для решения глобальных проблем.

В декабре 2016 года он назвал ООН «клубом для времяпрепровождения», заявив, что организация «создает проблемы вместо того, чтобы их решать». По словам Трампа, если организация не использует свой потенциал, то это «пустая трата времени и денег».