«Напильник» Трампа 1 5.01.2017, 19:46

Фото с сайта korrespondent.net

Избранный президент США, возможно, «подправит напильником» санкции, наложенные на Россию.

По распространенному мнению, избранный президент США Дональд Трамп смягчит санкции в отношении России, пишет в блоге The Wall Street Journal (перевод – inopressa.ru) журналист Сэмюэль Рубенфельд. Но эксперты говорят: более вероятно, что Трамп «обкусает по краям» санкционную программу, а не отменит ее в одночасье.

«Некоторые меры (например, санкции на основе «Закона Магнитского») введены постановлением Конгресса; их одобряют многие законодатели-однопартийцы Трампа, а некоторые хотят пойти еще дальше», - говорится в статье. Другие меры, в том числе эмбарго в отношении Крыма и санкции, наложенные на лиц из ближайшего окружения Путина, были согласованы с европейскими союзниками США, которые не хотят ослаблять нажим на Москву.

И все же нельзя утверждать, что Трамп совершенно бессилен.

«Определенно есть шаги, которые можно предпринять «по краям санкций». Скорее речь идет об интерпретации санкций, выгодной транснациональным компаниям, а не откровенном сворачивании запретов», - говорит Гарри Кларк (Orrick Herrington & Sutcliffe).

Адам Смит (Gibson Dunn & Crutcher) предположил, что Трамп в силах не вносить дополнительные имена в «список Магнитского».

Смит также рассуждает: «Если отменить эмбарго в отношении Крыма, это важно в плане процедуры и имиджа, но по-настоящему на российскую экономику влияют секторальные санкции и имена, внесенные в «черный список». Об этих санкциях ничего не говорится, как знать, рассматриваются ли они?»

По мнению Рича Мейтени (Goodwin), возможна какая-то большая «сделка» об ослаблении санкций взамен на расплывчатые обязательства сотрудничать. Но, полагает он, на деле все решит закулисный поединок между пророссийскими тенденциями в правительстве и Конгрессом США, передает автор статьи.