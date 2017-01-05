Защита суверенитета США: Аргумент для новых санкций против РФ 5.01.2017, 22:23

Ужесточение антироссийских санкций — это соразмерный ответ Белого дома на нарушение Россией суверенитета США в киберпространстве.

Недавно США ввели новый пакет антироссийских санкций в ответ на кибератаки России на серверы Демократической партии в канун президентских выборов. В дополнение к существующим санкциям против РФ новые ограничительные меры со стороны министерства финансов США распространяются на шесть физических лиц и пять учреждений, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ), пишет сайт 112.ua. В Белом доме объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов, которых выдворили из США. Объявлено о закрытии дипломатических миссий РФ в городах Мэриленд и Нью-Йорк, которые могли использоваться российскими спецслужбами в целях разведки. Кремль решил не предпринимать соразмерные меры и не высылать аналогичное количество американских дипломатов до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Аргумент для новых санкций

В обеих палатах Конгресса США существует бипартийная поддержка нового пакета антироссийских санкций. Новые санкции против РФ в полной мере обоснованы с точки зрения правовой базы США, а именно положений Стратегии национальной безопасности последней редакции. Это базовый документ, который регламентирует угрозы для национальной безопасности США и меры по их пресечению. Стратегией национальной безопасности традиционно руководствуются правящие элиты США, принимая внешнеполитические решения.

Согласно документу, угрозой для территориальной целостности США является растущее количество кибератак в мире. В годы правления Барака Обамы киберпространство США показало свою уязвимость. Австралийский журналист и хакер Джулиан Ассанж публиковал в масс-медиа секретные материалы о военных операциях США в Афганистане, Ираке, о гражданской войне в Сирии. Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден передал СМИ информацию о тотальной слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами различных стран благодаря существующим средствам связи и интернету. Стратегия национальной безопасности США ставит кибератаки в один ряд с такими угрозами для суверенитета, как международный терроризм, военная агрессия. Согласно стратегии, особая роль отводиться разведке США в идентификации характера угроз. В качестве мер противодействия в документе предлагается не только военная сила, но и экономические санкции.

С точки зрения положений Стратегии национальной безопасности, хакерские атаки России на серверы Демократической партии можно рассматривать как нарушение суверенитета США. Это был акт агрессии одного государства против другого в киберпространстве. Следовательно, введенные администрацией демократов санкции полностью отвечают характеру угроз, прописанных в Стратегии национальной безопасности. Тем более, согласно другому базовому документу Национальной военной стратегии, Россия наравне с Ираном, Северной Кореей и Китаем рассматривается в качестве государства, которое представляет угрозу для суверенитета США. С правовой точки зрения, ужесточение антироссийских санкций это вынужденная мера Белого дома в ответ на нарушение Россией суверенитета США в киберпространстве.

Выгоды для Украины

Украина выигрывает от кибератак России в США. Уходящая администрация президента Барака Обамы сделала поводом для ужесточения и продления антироссийских санкций нарушение суверенитета США из-за кибератак России. Теперь Дональду Трампу будет сложно аргументировать в Конгрессе необходимость отмены антироссийских санкций под предлогом того, что агрессия России на Украине не затрагивает суверенитет США. Отмена антироссийских санкций и нормализация отношений США и России будет означать то, что Белый дом готов жертвовать собственной национальной безопасностью ради интересов нефтяных компаний.

Конгресс США ради защиты суверенитета своей страны продлит действующие антироссийские санкции, введенные после агрессии России в Украине, чтобы сохранить давление на Кремль. Не исключено ужесточение антироссийских санкций ради истощения экономики РФ. Сенаторы подготовили письмо Дональду Трампу с призывом к проведению жесткого курса в отношении России в связи с захватом в ходе военных действий украинской территории.

Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм обещают посодействовать введению в течение 2017 г. более жестких санкций по отношению к РФ. Новый пакет санкций будет распространен на энергетический и банковский сектор России, непосредственно на Владимира Путина и его окружение. Это возможно даже если президент не одобрит данную инициативу. Решение о продлении и ужесточении санкций может быть закреплено федеральным законом, принятым 2/3 членами Конгресса США. Конгрессмен Адам Шифф от Демократической партии пообещал, что Конгресс США даст Дональду Трампу решительный ответ, если он не будет учитывать мнение американских спецслужб об угрозе со стороны РФ и попробует отменить действующие санкции. Принцип «наша оборона начинается у границ противника» полностью оправдан в случае поддержки США борьбы Украины с агрессией РФ.