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Нетаньяху: Теракт в Израиле совершил палестинский сторонник Исламского государства

  • 8.01.2017, 22:44
Биньямин Нетаньяху
Фото с сайта eadaily.com

На данный момент ответственность за теракт ни одна группировка на себя не взяла.

Подозреваемый в совершении теракта в Иерусалиме идентифицирован и является сторонником террористической группировки Исламское государство. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает «Радио Свобода».

По данным СМИ, нападавший был палестницем.

На данный момент ответственность за теракт ни одна группировка на себя не взяла.

Ранее сегодня в центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих. Еще 15 человек получили травмы.


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