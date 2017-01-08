Нетаньяху: Теракт в Израиле совершил палестинский сторонник Исламского государства
- 8.01.2017, 22:44
На данный момент ответственность за теракт ни одна группировка на себя не взяла.
Подозреваемый в совершении теракта в Иерусалиме идентифицирован и является сторонником террористической группировки Исламское государство. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает «Радио Свобода».
По данным СМИ, нападавший был палестницем.
На данный момент ответственность за теракт ни одна группировка на себя не взяла.
Ранее сегодня в центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик въехал в группу военнослужащих. Еще 15 человек получили травмы.