Нефтяная удавка для Лукашенко 9.01.2017, 8:13

Россия еще больше сократит поставки нефти в Беларусь.

Россия намерена уменьшить на 12 % экспорт нефти в Беларусь в первом квартале 2017 года, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Согласно графику, переданному, как сообщает издание, белорусской стороне 28 декабря, объем поставок в первом квартале наступившего года составит 4 миллиона тонн вместо планировавшихся 4,5 миллиона.

Отмечается, что Москва продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить возросший до 400 млн долларов долг за газ. В Минске ожидают, что спорные вопросы будут решены в течение первого квартала: власти Беларуси установили новые тарифы на прокачку нефти по своей территории только на этот период. О том, что все вопросы по нефтегазовму конфликту будут решены в ближайшие три месяца заявлял и вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Напомним, что нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта, который действует на период 2015—2016 годов. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. В третьем квартале 2016 года поставки нефти в Беларусь были сокращены на 2,25 млн тонн. Дворкович также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке.

Как отмечают эксперты, Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь именно в период обострения противоречий между Кремлем и режимом Лукашенко. В 2016 году Беларусь получила только 18 миллионов тонн нефти вместо 24-25 миллионов тонн, как в предыдущие годы. Планировалось, что 18 миллионов тонн Беларусь получит и в 2017 году, но теперь эта цифра может быть меньшей, а это очень существенное обрезание финансирования Лукашенко.