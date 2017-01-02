Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти 21 2.01.2017, 14:57

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Наталья Радина

В этой ситуации чрезвычайно важно помочь демократической оппозиции Беларуси.

Об этом в программе «Прасвет» на телеканале «Белсат» заявила главный редактор charter97.org Наталья Радина.

– Наталья, по мнению политолога Дениса Мельянцова, отношения с Западом налаживаются. Все выглядит радужно и красиво. Стороны идут навстречу друг другу. Как будто бы и не было никаких преград. А ведь недавно был целый список требований Евросоюза к Беларуси. Обращали внимание, что нет демократии, выборы несправедливые. Недавние выборы ОБСЕ не признало. Почему Запад поменял свою позицию и уже не говорит о демократии, не обращает на это внимание, а пробует договариваться с Лукашенко?

– Действительно, сейчас наблюдается улучшение отношений официального Минска с западными странами, однако, самое главное не это. Самое главное то, что Лукашенко в обмен на это не получает той финансовой помощи, на которую он рассчитывает. И я считаю, что это правильно. Поэтому меня не очень беспокоит то, что ряд европейских чиновников сегодня вояжируют в Минск, самое главное, чтобы сегодня в диктатуру не вкладывались средства. Евросоюз обуславливает поддержку Минска, в том числе и финансовую, жесткими условиями соблюдения прав человека, проведения честных и свободных выборов. В этой ситуации о каком-то серьезном улучшении, о каком-то «прорыве» на внешнеполитическом фронте говорить нельзя. Диктатура не получает деньги.

– Как вы прокомментируете тот жест, что в «палату представителей», в недемократический «парламент», даже не парламент до конца, позволили войти Конопацкой и Анисим? Это цена, чтобы Запад немного ослабил свою риторику? Сработал ли этот жест вообще?

– Наблюдатели ОБСЕ сделали очень принципиальный доклад о том, как были проведены «выборы», признали, что они абсолютно не соответствовали международным стандартам и выдвинули белорусским властям 32 рекомендации. Поэтому то, что Лукашенко посадил в парламент двух марионеток, якобы от оппозиции, не сыграло той роли, на какую он рассчитывал.

– Последние недели между Россией и Беларусью происходят какие-то беспрецедентные маневры. С одной стороны была довольно интенсивной информационная атака на Беларусь посредством телевидения, шовинистических сайтов, видеоблогов. Все возможные средства были использованы на протяжении последнего месяца.

– Не было еще фильмов «Крестный батька».

– Но «Крестного батьку» можно выключить, как это сделали несколько лет назад. Что это вообще такое? На что такая реакция российских властей и околовластных кругов?

– Я думаю, что идет постепенный процесс замены Лукашенко и отстранения его от власти. И в первую очередь, это показывают не высказывания нескольких российских шовинистов или офицера спецслужб Решетникова, а в первую очередь об этом сегодня говорит экономика. Посмотрите, что происходит: Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь, 18 миллионов тонн нефти Беларусь получила в этом году и 18 миллионов тонн получит в следующем вместо 24-25 миллионов тонн, а это очень существенное обрезание финансирования Лукашенко.

– Российских грантов режиму Лукашенко, так некоторые называют.

– Да. До сих пор не урегулирован газовый долг. Газовая война продолжается и переносится на 2017 год. Россельхознадзор постоянно контролирует белорусскую границу и останавливает грузовики уже не только с реэкспортируемой продукцией, но и непосредственно белорусскими продуктами. Посмотрите, что происходит дальше. Сокращаются поставки нефтепродуктов и сегодня на 38% обвалился экспорт нефтепродуктов в страны Евросоюза.

– То есть, это основной источник дохода режима?

– Естественно. Это самая главная наша экспортная статья. И в первую очередь сегодня недополучит деньги кто? Спецслужбы, КГБ, милиция – люди, на которых держится режим Лукашенко.

– Недавно была статья координатора «Европейской Беларуси» Дмитрия Бондаренко о том, что Лукашенко не поехал на саммит ЕАЭС в Петербург, потому что чувствовал, что в Минске может произойти переворот и его заменят на пророссийского руководителя. Он таким образом избежал этого переворота. Реален ли такой сценарий, что Лукашенко могут путем переворота спецслужбами, российскими агентами в Минске свергнуть и заменить другим?

– Лукашенко – параноик, идут нефтегазовые и информационные войны. Фактически происходит публичное унижение Лукашенко. И в этой ситуации ехать на саммит ЕАЭС? Он понимал, что будет там выглядеть совершенно «собачонкой на коротком поводке». Терпеть еще одно унижение он не хотел, поэтому и остался. Но страх того, что его могут поменять, безусловно, присутствует.

– А доказательства какие-нибудь есть?

– Есть разная информация, которая сводится и анализируется. Помимо экономических факторов, о которых я говорила, вспомним, какие сейчас происходят в стране кадровые перестановки. Лукашенко снял главу администрации, замглаву администрации, замначальника Генштаба, замминистра внутренних дел, начальника собственной службы безопасности. Вы считаете это просто так происходит? А снятие Мальцева, одного из самых верных его союзников, бывшего министра обороны и главы Госпогранкомитета? Я считаю, что такие вещи в последние дни уходящего года делаются не просто так. Это очевидно.

– А есть ли, какая-то конкретная кандидатура, которой его могут заменить? Разговоры, что его могут скинуть дворцовым переворотом давно ведутся.

– Франца Клинцевича пришлют какого-нибудь из Совета Федерации РФ – он уроженец Беларуси.

– Все говорят о Трампе. Одни говорят, что это человек, которого невозможно предвидеть. Его номинации, первые решения доказывают это. Другие говорят, что политика Америки стабильна и такой останется на много лет. Какой будет политика администрации Трампа в отношении Беларуси? Как вы себе это представляете?

– Во-первых, Трамп не может единолично править и поэтому каких-то резких изменений я не ожидаю. Политика сдержек и противовесов в США работает лучше где бы то ни было. Я бы из этого не делала большой трагедии, мол, придет Трамп и все резко изменится. С другой стороны, я надеюсь все-таки президент США будет больше обращать внимание на внешнюю политику и в частности на диктаторские режимы и вспомнит о миссии США, которая несет в эти страны свободу, как много Америка сделала для того, чтобы Польша была свободной и другие страны Восточного блока. Поэтому я надеюсь, что эта функция будет возвращаться. Барак Обама, к сожалению, вспомнил об этой миссии Америки только в последние дни уходящего года.

- В Минске нет американского посла, а в Вашингтоне – белорусского. Евросоюз в начале года свои санкции в отношении Беларуси отменил, Соединенные Штаты их только заморозили. Чем отличаются эти события по Беларуси и что мешает нормализации отношений Минска и Вашингтона.

– Ничего не изменилось по большому счету. Проблема в том, что западные политики и дипломаты в упор не видят сегодня геополитической важности Беларуси. Они не понимают, что для той же Америки сегодня и, в первую очередь для Евросоюза, самое важное – это свободная демократическая Беларусь. О чем мы сегодня говорим всю программу? О том, что Лукашенко уже, собственно, не президент. Он был путинской марионеткой, был поставлен в 1994 году – это проект спецслужб России для того, чтобы сохранить контроль над соседней страной. И сегодня очевидно, что никакие договоренности с Лукашенко ни к чему не приведут – он банкрот.

– В новом году произойдет событие, про которое иногда вспоминают, иногда забывают – это российско-белорусские маневры «Запад-2017». Можно много говорить, встречаться, делать декларации, но реально в следующем году в Беларусь приедет огромная российская армия. Чем закончится визит этих солдат и техники? Они останутся в Беларуси? Начнется война против Украины? Или просто произойдут маневры, Лукашенко покажет, что «мы союзники» и они уедут домой? Как вы это видите?

– Это очень опасно, потому что они могут зайти и не выйти. И я могу сказать, что после прошлых учений, которые происходили в Беларуси совместно с Россией, часть русских военных оставались на территории страны. И это делается не просто так. Опять же неважно, остается ли Лукашенко на посту президента, в качестве российской марионетки или поменяют его на другую такую же марионетку, но которая хотя бы будет управлять экономикой и разумнее расходовать российские деньги, скажем так, будет меньше красть, потому что Лукашенко слишком много украл российских дотаций. Неважно! А важно смотреть на два шага вперед. Если Беларусь будет продолжать оставаться под протекторатом России, это несет непосредственную угрозу и странам Балтии, и Польше, и Украине.

– Как военный плацдарм для российской агрессии.

– Естественно, поэтому сейчас вместо того, чтобы договариваться с диктатором-банкротом, вместо того, чтобы закрывать независимый телеканал «Белсат», нужно думать о том, как помочь демократической оппозиции, как развивать независимые медиа для того, чтобы Беларусь стала свободной демократической страной. И это будет гарантией безопасности Европы и Украины.

– Что главное будет определять ситуацию в Беларуси, какие внешние факторы в первую очередь?

– В первую очередь судьбу Беларуси будет решать белорусский народ. И сейчас нам наконец нужно всем собраться и действительно включиться в судьбу своей страны. Потому что это зависит только от нас, не от Путина, не от Лукашенко, а только от нас!