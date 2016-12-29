В 2017 году Беларусь точно ждут перемены 10 Наталья Радина

29.12.2016, 8:46

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И только от нас зависит, какими они будут.

За два десятилетия диктатор довел страну до такой ручки, что спасти его не состоянии уже никто. Проект «Лукашенко», запущенный в 1994 году спецслужбами России для сохранения контроля над соседней страной, признан провалившимся даже его создателями.

Годами в диктатуру по соседству в обмен на клятвы в вечной дружбе и иллюзию существования некоего единства по образцу развалившегося «совка» вбухивались огромные ресурсы: сотни миллионов тонн нефти, сотни миллиардов кубометров газа, не менее ста миллиардов долларов, преференции на рынке продовольствия и сельскохозяйственной техники, поддержка на международной политической арене и мировом кредитном рынке. Как сказал один мой знакомый российский бизнесмен, «да вы, белорусы, если бы не ваш Лука, ели бы из золотых тарелок и сидели бы на золотых унитазах».

Конечно, в политическом смысле режим Лукашенко был выгоден российским властям. Во-первых, как пугало, отвлекающее от проблем с правами человека в самой России. Белорусы хорошо помнят, как западные дипломаты в ответ на призывы включиться в борьбу с диктатурой, говорили им, что «демократия в Беларусь придет из России». Во-вторых, как «полигон», на котором обкатывались методы расправы над оппозицией: начиная от убийств демократических лидеров, наглой фальсификации выборов, закрытия независимых телеканалов, газет и радиостанций и заканчивая введением репрессивных законов против гражданского общества (при этом в Кремле внимательно отслеживали реакцию Запада на лукашенковский беспредел). И самое главное, как нефтяной офшор, позволявший выводить огромные суммы из российского бюджета в карманы кремлевских правителей.

Но сегодня за все это Путин даже не может сказать Лукашенко спасибо. Сланцевая революция, обвал цен на нефть, войны в Украине и Сирии, экономический, а не за горами и политический (горит Кавказ и начинает возмущаться Татарстан) кризис в стране заставляют российские власти серьезно пересмотреть статьи расходов. Стало бессмысленно тратить деньги на сумасшедшего царька, бездарно разбазарившего гигантскую помощь.

Показательная для постсоветского пространства картинка под названием «Процветающая Беларусь под крылом России» не удалась. Под управлением Лукашенко страна скатилась в нищету: ВВП стремительно падает уже несколько лет, зарплаты и пенсии в регионах 60-80 долларов, рост цен и безработица бьют рекорды, не за горами банкротство банков и дефолт. Растет народное недовольство, ропщут чиновники и бизнесмены, которые живут, как та картошка из «бородатого» анекдота – или весной посадят, или осенью уберут.

На этот раз, похоже, убирать будут самого Лукашенко. Не в коня корм и, что бы ни говорили сегодня макеевские аналитики, даже на переправе таких меняют.

Вопрос сегодня в другом: что дальше? Замена одной марионетки на другую не решает проблем. Новой хорошей жизни под российским протекторатом не будет, только служить придется не в Марьиной горке, а на Донбассе и тюремный срок отбывать не в Могилеве, а на Колыме.

Самое время осознать, что сегодня судьба каждого из нас зависит от того, каким путем пойдет наша страна. В стороне остаться не получится. Не только оппозиция, правозащитники или независимые журналисты, а абсолютно все сегодня испытывают на собственной шкуре и кошельке, чего стоит власть, которую не выбирают, а насаждают.

Каждый бизнесмен, чиновник, рабочий, учитель, врач, художник, музыкант, журналист, студент знает, что он может сделать на своем конкретном месте. А потом нужно собраться в одно время и смести к чертовой матери всех этих нелепых закомлексованных бонз, мнящих себя властелинами жизней и судеб.

Я верю в Бога и белорусский народ. Эта вера помогала мне все эти два непростых десятилетия. И я точно знаю, что белорусы перестанут быть объектами чужих политических манипуляций, а станут хозяевами своей жизни и героями белорусской истории.

Наталья Радина, главный редактор charter97.org