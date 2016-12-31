Зенон Позняк написал письмо президенту Польши 15 31.12.2016, 9:08

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Зенон Позняк

Фото: charter97.org

В связи с угрозой сокращения финансирования телеканала «Белсат» лидер партии КХП-БНФ направила письмо президенту Польши Анджею Дуде.

Приводим его текст полностью:

Наступает новый 2017 год и столетняя годовщина ужасной цивилизационной катастрофы в истории человечества – начала российского коммунизма, который вместе с немецким национал-социализмом развязал кровавую мировую войну и уничтожил миллионы людей.

Люди в Беларуси и Украине с тревогой смотрят на ход времени и опасаются повторения чего-то ужасного, ведь имперская Россия как скопление зла существует и перманентно агонизирует, агрессивно угрожая соседям и всему человечеству.

Мы видим открытую российскую подготовку к войне и к захвату Беларуси. Появились грубые агрессивные высказывания российских генералов КГБ и экстремистских политиков с угрозами нашей стране, утверждения, что независимое Белорусское государство не должно существовать, что территория нашей страны должна стать частью России, что не существует белорусской нации, что белорусский язык придумали российские оккупанты-большевики в 1926 году и др. Словом, началось абсурдное бесовское хаянье нашего народа и нашей нации точно так, как в 2013-2014 гг. перед захватом Крыма и Донбасса российская пропаганда поносила украинцев, обзывая их ненародом, ненацией, утверждая, что украинский язык придумала габсбургская Австрия, чтобы насолить Москве.

На белорусской восточной границе Россия создает новые военные гарнизоны, концентрирует войска, объявила, что будет проводить совместно с лукашистским режимом военные учения в южной Беларуси, и что для переброски российской армии (32 тысячи солдат) и бронетехники в Беларусь им понадобится 4168 железнодорожных вагонов. Очернение белорусов и Беларуси со стороны России уже идет полным ходом. В 2017 году ожидается шквал российской дезинформационной антибеларусской клеветнической войны.

Такие испытания стоят перед нашим народом, плюс антинациональный предательский авторитарный режим власти, зависимой от Москвы.

В это время польские власти неожиданно объявили о планах ликвидации с 2017 года белорусского демократического телевидения «Белсат», которое вещает из Варшавы по-белорусски и поддерживается на средства Польши (прежде всего) и Евросоюза. «Белсат» – это единственное белорусское телевидение, которое транслируется по-белорусски и дает объективную информацию (все остальное белорусскоязычное телевидение и радио в Беларуси ликвидировано режимом). После ликвидации «Белсата» Беларусь становится полностью информационно беззащитной перед агрессивной машиной клеветы и дезинформацией из России.

В связи с этим руководство Консервативно-Христианской Партии – БНФ – организации, которая еще в 80-х годах начала борьбу с московским коммунизмом за демократию и независимость и способствовала обретению независимости Беларуси – обратилась к Сейму, Правительству и Президенту Польши с письмом с просьбой понять положение и не спешить с ликвидацией «Белсата», дать еще возможность телеканалу полноценно работать и продолжать белорусское вещание на Беларусь. Заявляем также, что мы срочно ищем средства финансовой поддержки для белорусского вещания от демократических организаций и лиц по всему миру, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет Польши, связанный с финансированием «Белсата».

24 декабря 2016 г. Зенон Позняк