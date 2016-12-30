В Украине опасаются пророссийского переворота в Беларуси 4 Вадим Довнар, «Апостроф»

30.12.2016, 8:39

В 2017 году в Беларуси может поменяться власть.

В 2016 году российско-белорусские отношения серьезно ухудшились. Поставлена под вопрос судьба целого ряда интеграционных проектов под руководством Кремля. И пока в Белокаменной заявляют о том, что никуда Беларуси от России не деться, в СМИ открыто обсуждается перспектива смещения Александра Лукашенко и фактической оккупации Беларуси. По мнению белорусских экспертов, подобное развитие событий может грозить Украине непредсказуемыми последствиями.

2016 год прошел под знаком непрекращающихся скандалов между Москвой и Минском. Громким событием нынешней недели явилось игнорирование Александром Лукашенко саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге, где планировалось подписание Таможенного кодекса - базового документа, регламентирующего таможенные правоотношения на территории ЕАЭС. Четыре из пяти членов Евразийского союза согласовали Таможенный кодекс, а Лукашенко остался в Минске проводить совещание на тему "Об обеспечении безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников".

Пояснять поведение Лукашенко пришлось пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он уверенно отрапортовал, дескать, соседский руководитель – занятой человек, но ничего страшного, документы саммита вышлем, все Александр Григорьевич подпишет (предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года).

Отметим, что подобное непослушание Кремлю Лукашенко уже демонстрировал и ранее. Так, стараясь выбить для себя побольше преференций, отказывался вступать в Таможенный союз. Однако после мощной антилукашенковской информационной кампании в России руководитель Беларуси подписал все документы.

Кроме того, на днях МИД РБ вызвал советника-посланника посольства России Вадима Гусева "на ковер". Внешнеполитическое ведомство РБ выразило протест в связи с высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" Леонида Решетникова, в которых он заявил, что белорусскому языку 90 лет, а Беларусь − "историческая часть великой России". В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин встретился с послом Беларуси в России Игорем Петришенко. Как скупо сообщает пресс-служба МИД РФ, стороны обменялись мнениями "по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия".

На первый взгляд – ничего необычного не произошло, дипломатическая рутина. Если не принимать в расчет, что последние лет 15 ничего подобного не было. Да и Решетников (и не только он) заговорил вскоре после того, как стало известно о задержании авторов российского ИА Regnum граждан РБ Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Сотрудники белорусских правоохранительных органов обвинили их в разжигании межнациональной розни и вражды, припомнив им в частности употребление терминов "недонарод" или "недогосударство" в отношении белорусов и Беларуси.

Осенью 2016-го российские СМИ снова начали уже не столько антилукашенковскую, сколько антибелорусскую кампанию. Дескать, в РБ поднимает голову национализм, этому потакает власть, а Лукашенко потихоньку "уходит на Запад". Данное обстоятельство на фоне событий трех лет в Украине выглядит как минимум тревожно. Масла в огонь подливает и обнародованная в конце нынешнего года информация о том, что Минобороны РФ намерено в 2017 году перебросить на территорию Беларуси более 4 тысяч тонн военных грузов под видом учений "Запад", что уже заставило белорусскую оппозицию заявить: независимость и суверенитет Беларуси под угрозой.

Пока Лукашенко предпочитает демонстрировать не системное сопротивление России (в международных институтах Беларусь по-прежнему голосует солидарно с РФ), а разовые демонстрации строптивости. Во многом же стороны продолжают демонстрировать видимость активного сотрудничества. Так две недели назад Александр Лукашенко одобрил своим указом проект совместного с Россией соглашения об участии белорусских сил специального назначения в контртеррористических операциях на территории Беларуси и РФ.

В то же время, по мнению главного редактора портала "Хартия-97" Натальи Радиной, последние конфликты между Беларусью и Россией - не простая цепь совпадений. Она напомнила, что РФ уже сокращает Беларуси нефтяные дотации на 6-7 миллионов тонн, чем "выбивает подпорки и без того едва держащегося на ногах режима". "Экспорт нефтепродуктов уже упал на 38%. Реальное падение ВВП в 2016 году может составить не менее 5%. Беларусь до сих пор не покрыла задолженность за газ. Фуры с белорусскими и реэкспортируемыми из ЕС и Украины товарами массово заворачиваются на границе", - перечислила госпожа Радина.

Она отметила, что в 2017 году Россия продолжит сокращать помощь режиму Лукашенко. "Во-первых, потому что сланцевая революция, обвал цен на нефть, войны в Украине и Сирии, экономический, а не за горами и политический кризис в стране заставляют российские власти серьезно пересмотреть статьи расходов. Во-вторых, прежние огромные вливания в диктатуру в Беларуси себя не оправдали. Миллионы тонн халявной нефти, миллиарды кубометров газа, миллиарды долларов безвозвратных кредитов были разворованы Лукашенко и его приближенными, и сегодня Беларусь находится на пороге дефолта: люди обнищали, зарплаты упали до 60-80 долларов, в то время как инфляция и безработица бьют рекорды", - отметила Наталья Радина.

По ее мнению, в Беларуси в 2017 году поменяется власть: "Вопрос лишь в том, кто заменит Лукашенко – такая же марионетка Кремля или демократически избранный президент, который реформирует страну и поведет ее по европейскому пути. Первый вариант чрезвычайно опасен для Украины, потому что следующим шагом может стать полномасштабная война против Киева. Поэтому самое время властям Украины увидеть перспективу и включиться в процесс демократических изменений в Беларуси. Белорусской оппозиции, независимым медиа и гражданскому обществу сегодня необходимы помощь и солидарность соседей".

Стоит отметить, что в случае полного перехода РБ под контроль РФ Украина сможет плюсовать к военному потенциалу России потенциал Беларуси, а к своим километрам границы с РФ - еще и "белорусские" километры. Впрочем, другие белорусские эксперты менее категоричны. Так, журналист Сергей Каралевич полагает, что в 2017 году российско-белорусские отношения не претерпят серьезных изменений. "Александр Лукашенко прекрасно понимает, что из себя сегодня представляет Россия, и вряд ли станет еще больше сближаться с ней политически. Можно ожидать продолжения вялотекущих торговых войн, будет больше экономики, чем политики", - уточнил Каралевич.

Политический обозреватель Павлюк Быковский отмечает, что отношения между Беларусью и Россией сейчас находятся в "фазе кризиса", заметным проявлением которого стал демарш Лукашенко с неявкой на саммиты Евразийского союза и ОДКБ. "Дальнейшее развитие ситуации предполагает усугубление кризиса, так как у России сейчас не хватает средств на поддержание собственных стратегических проектов, да и отношения с Беларусью больше не выглядят для Кремля необходимым фоном для внутренних политических кампаний", - пояснил Быковский.

При этом Быковский и Каралевич не считают, что Беларусь станет плацдармом для вторжения в Украину. "Александру Лукашенко нравится видеть себя в роли мирителя. Украине в этом плане было бы выгодно ему подыгрывать, а не создавать конфликтных ситуаций, наподобие разворота самолета (компании "Белавиа", - "Апостроф"). Ну и рассматривать Беларусь в качестве плацдарма для наступления России на Украину - это все-таки явный перебор", - полагает Каралевич. По мнению Быковского, Беларуси вряд ли угрожает повторение украинского сценария, но для Украины может быть неприятным "подарком" размещение новой российской военной базы в Беларуси, от чего Лукашенко сумел отбиться в 2015 году. "Белорусскому руководству пока удается от этого отказываться, но трудно сказать, насколько оно окажется стойким в этом вопросе", - предостерег, впрочем, Быковский.

Как бы там ни было, но на данном этапе Украине остается довольствоваться формальным непризнанием Беларусью Крыма российским и отказом Минска поддержать пошлины на украинские товары, введенные Россией. Однако возможная смена власти в Минске приведет к малопредсказуемым последствиям в экономическом и военном положении Украины.

Вадим Довнар, «Апостроф»