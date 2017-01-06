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Доклад разведки США о кибератаках спровоцировал падение российских акций

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  • 6.01.2017, 18:37
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Российские биржевые инвестиционные фонды несут убытки в связи с заявлением о киберугрозах со стороны России.

Заявление представителей американской разведки о киберугрозах со стороны РФ спровоцировало распродажу акций российских компаний. Об этом пишет MarketWatch (перевод — tvrain.ru), ссылаясь на данные биржевых торгов.

Так, активы фонда VanEck Vectors Russia ETF в течение 5 января подешевели на 1,4%. Издание при этом отмечает, что фонд в течение сегодняшнего дня продал 5,6 млн акций, тогда как в среднем за месяц он продает около 11,7 млн акций.

Кроме того, подешевели на 1,19% активы фонда iShares MSCI Russia Capped ETF, фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares потерял на российских акциях 3%.

Напомним, американская разведка 5 января обнародовала заявление, в котором сказано, что Россия «представляет полномасштабную киберугрозу для правительства США, военных, дипломатических, коммерческих и критически важных объектов инфраструктуры». Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер отметил, что вмешательство РФ в процесс выборов в Штатах не ограничивалось хакерскими атаками, использовались также «классическая пропаганда, дезинформация, фейковые новости».


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