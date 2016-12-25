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Самолет Минобороны РФ рухнул в Черное море

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  • 25.12.2016, 9:25
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Самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в акватории Черного моря, у находившихся на борту людей шансов выжить практически не было.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в экстренных службах.

"У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу, что лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал.

Ранее телеканал "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что самолет Ту-154 упал при совершении маневра над Черным морем.

Как подтвердили в Минобороны РФ, на борту находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Ранее со ссылкой на Миноброны сообщалось, что при выполнении планового перелета с аэродрома в Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа.


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