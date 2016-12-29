Почему удар реактора о столб может быть опасен? 15 Андрей Ожаровский

29.12.2016, 15:07

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Андрей Ожаровский

Если удар о корпуса реактора о столб пришелся по патрубкам, корпус реактора мог быть серьезно поврежден и прийти в негодность.

Спешить с установкой такого битого реактора — преступно.

При транспортировке второго корпуса реактора для росатомовской стройки в Беларуси произошло непредвиденное - 26 декабря реактор ударился о железнодорожный столб. РУП «Белорусская АЭС» об инциденте не сообщало, пока об этом не написал сайт charter97.org.

Официально сайт АЭС 27 декабря сообщил, что произошло «незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети».

Общественность отнеслась к официальной информации недоверием, помня, что о летнем происшествии с корпусом первого доставленного в Беларусь реактора сначала говорили примерно то же, а потом выяснилось, что корпус поврежден столь существенно, что его придется заменить.

Несмотря на многочисленные требования, и в этот раз фото и видео материалы, иллюстрирующие произошедшее, опубликованы не были. Сообщается, что 28-го декабря ударенный о столб реактор был доставлен на стройплощадку АЭС близ Островца. Сегодня министр энергетики Владимир Потупчик заявил, что по его мнению, «имеется полная строительная готовность» и вскоре начнется монтаж корпуса реактора первого энергоблока.

Спешка, нарушение инструкций, небрежность стали своего рода «фирменным стилем» росатомовской стройки в Беларуси. Атомщики торопятся и сейчас, заявляя о готовности начать монтаж реактора до проведения полного обследования битого второго корпуса, который, возможно, серьезно поврежден из-за столкновения с железнодорожным столбом при транспортировке.

Почему столкновение со столбом могло серьезно повредить корпус реактора?

Во-первых, на фото транспортировки корпуса реактора можно заметить, отсутствие какого-либо «защитного металлического транспортного кожуха», о котором говорится в официальном сообщении атомщиков.

Во-вторых, на фото хорошо заметна одна важная особенность корпуса реактора - выступающие из металлического цилиндра патрубки. Конечно, для 330-тонного корпуса соприкосновение со столбом, скорее всего, не привело бы к серьезным повреждениям - это не падение с четырех метров. Но выступающие патрубки, своеобразные «рога», в случае если именно они задели за столб - детали более нежные. Они могли сработать как рычаг, вызвав в месте стыковки с самим корпусом значительные напряжения и повреждения металла. Известно, что именно зона патрубков корпуса реактора - наиболее проблемное с точки зрения нагрузок место при эксплуатации АЭС, особенно при переходных процессах при старте или останове энергоблока. Течь или разрыв трубопровода в этой зоне при эксплуатации реактора вполне может привести к тяжелой радиационной аварии, эту возможность не следует недооценивать.

Поэтому вполне обоснованным представляется призыв Белорусской антиядерной кампании (БАЯК) не торопиться, всесторонне расследовать инцидент с привлечением независимых от атомной промышленности экспертов.

БАЯК также призывает не упорствовать в реализации ошибочного решения о строительстве АЭС и требует «принять меры по предотвращению опасных последствий инцидента, включая остановку монтажа данного корпуса реактора, а также отказ от его использования. Учитывая недопустимо большое количество нарушений, допущенных при реализации проекта Белорусской АЭС, включая начало строительства инфраструктуры и реакторного здания первого энергоблока в отсутствие проектной документации и лицензии; нарушений конвенций ЕЭК ООН Орхусской и Эспоо, признанных органами данных конвенций; нарушений трудового законодательства и норм техники безопасности, приведших к гибели людей, а также нецелесообразности и экологической высокой опасности, считаем необходимым полную остановку строительства Белорусской АЭС и проведение комплексных расследований нарушений, а также пересмотр связанных с ним решений по итогам расследований».

Как показал опыт брошенной ядерной стройки в российской Калининградской области, остановить строительство АЭС вполне возможно на любом этапе. Сейчас - правильный момент для этого, когда строительство Белорусской АЭС может быть остановлено без существенного вреда для экономики страны.

Андрей Ожаровский (Москва), специально для charter97.org