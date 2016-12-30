Выдворенные российские дипломаты не хотят улетать из США эконом-классом 21 30.12.2016, 12:16

6,984

Жалобы высылаемых российских дипломатов на отсутствие билетов из Вашингтона в Москву оказались неправдой.

Билеты на рейсы с небольшой пересадкой свободно продаются, однако при этом дипломатам пришлось бы лететь эконом-классом, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, что сегодня утром источник «Интерфакса» пожаловался на невозможность для высылаемых в течение 72 часов российских дипломатов вернуться в Россию из-за новогодних 35 сотрудников посольств вынуждены будут, по словам источника, отправиться в Нью-Йорк, из аэропорта которого и вылететь в Россию.

Тем не менее, поиск по агрегаторам продаж авиабилетов предлагает различные и недорогие варианты перелетов из Вашингтона. Так, наиболее дешевый вариант обойдется на настоящий момент чуть дешевле 34 тысяч рублей.

За эту сумму до Москвы можно будет добраться за примерно 14 часов с одной пересадкой — в Брюсселе. Есть и более быстрее (чуть менее 13 часов) варианты.

Тем не менее, все эти предложения находятся в эконом-классе.

Добавим, что из Нью-Йорка на настоящий момент есть прямые рейсы, в пути в них придется провести около 9 часов.

Таким образом, российские дипломаты в любом случае смогут прибыть в Россию до Нового года.

Напомним, что высланы они были в рамках ответных мер США на давление со стороны РФ на сотрудников американских посольств и вмешательство российских спецслужб в ход президентских выборов в стране.

В качестве примеров давления СМИ ранее приводили отравление в Петербурге американских дипломатов, незаконные проникновения в их жилища, убийство собаки и оставленные на ковре экскременты.