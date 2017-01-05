Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко 18 5.01.2017, 8:35

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иллюстрация: Анжела Джерих

Что стоит за приглашениями на программу к Владимиру Соловьеву?

Об этом в интервью телеканалу «Белсат» рассказала главный редактор charter97.org Наталья Радина.

– Станислав Шушкевич, Арсений Сивицкий, Александр Зимовский и вы получили приглашение поучаствовать в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия» и порассуждать на тему, кто заменит Александра Лукашенко и что ждет Беларусь. Вы отказались ехать в Москву. Соловьев, однако, опроверг информацию о том, что такая программа готовится к эфиру. Кто стоит за этими письмами?

– Идет процесс отстранения Лукашенко от власти Россией. И все события последних месяцев это доказывают. Это письмо вполне вписывается в общую картину происходящего. В конце ноября Лукашенко съездил к Путину в Москву, после этого Россия стала резко сокращать дотации белорусского режима. Резко сократились поставки нефти в Беларусь – с 24-25 миллионов до 18 миллионов тонн, это более, чем на 20%. Продолжается газовый конфликт. Постоянно блокируются поставки белорусской и реэкспортируемой из Европы продукции на границе с Россией.

– В последний раз Лукашенко не поехал в Россию…

– Да, Лукашенко не поехал на саммит в Петербург. И в то же время в Минске мы сегодня наблюдаем кадровые «чистки», перестановки, аресты пророссийских журналистов, «бойцов» гибридной войны.

Все это сегодня свидетельствует, что Лукашенко сегодня боится переворота, и, возможно, он не поехал в Питер для того, чтобы его предотвратить.

– Получается, что с одной стороны, мы говорим про фейковые письма. С другой, они могут быть не фейковые, и это подготовка – будем называть вещи своими именами – аннексии Беларуси?

– Это могут быть игры спецслужб России и Беларуси против Лукашенко. Он сегодня банкрот, и, повторюсь, идет процесс отстранения его от власти.

Что касается того, выйдет ли эта передача или нет – я, на самом деле, до сих пор не поняла. Я посмотрела, что написал Владимир Соловьев в своем твиттере. Он не опровергнул, что этой программы не будет. Он написал: «Какое вранье пишут», и поставил ссылку на «Нашу Ніву», где было написано, что информация об этой программе – фейк. То есть, вранье – фейк? Или вранье – передача? Ясного ответа он не дал.

– Белорусский вопрос звучит на российских госканалах не в первый раз, особенно в последнее время. И это также не случайно. Почему российские власти, российская пропаганда так активно занялась этим теперь – Лукашенко так слаб или так невыгоден?

– Лукашенко слаб и Лукашенко невыгоден. Он не в состоянии сегодня удержать под контролем ситуацию в стране. Потому что внутриэкономический кризис разросся до невероятных масштабов. Со дня на день в Беларуси может быть объявлен дефолт – об этом сегодня говорят абсолютно все экономисты, в том числе провластные. Об этом сегодня бьют в колокола чиновники и также советники самого Лукашенко. В данной ситуации марионетка, которую они посадили более двадцати двух лет назад на трон в Беларуси, в настоящий момент не в состоянии удержать ситуацию, и в любой момент режим Лукашенко может рухнуть. Поэтому они попытаются его быстро заменить на подконтрольную фигуру.

– Но есть такое мнение, сейчас об этом можно очень часто прочитать в некоторых статьях в интернете, что вдруг Лукашенко становится неким гарантом независимости Беларуси…

– Он не был и не может быть гарантом независимости сегодня, поскольку за эти 20 лет он поставил Беларусь в полную зависимость от России: политическую, экономическую и военную. И вся его власть сегодня абсолютно зависит от Кремля. Мы видим, что на главных постах в стране сегодня находятся пророссийские чиновники.

Напомню кого он сейчас начал снимать, я думаю, что это произошло от того, что ему положили на стол список российской резидентуры. Лукашенко снял главу своей администрации, замглавы администрации, замначальника Генерального штаба, замминистра внутренних дел и начальника службы собственной безопасности. Происходят аресты директоров, банкиров, пророссийских «журналистов».

И это только то, о чем мы знаем, о чем сообщила пресс-служба КГБ. В реальности аресты могут быть более массовыми. Происходит все это не просто так, я думаю, Лукашенко прекрасно понимает, что его власть – под огромной угрозой.

– Не получается ли, что и у демократического сообщества, и у Лукашенко, а также у нас, независимых журналистов, теперь один враг – «русский мир»?

– Враг, может, и один, но у Лукашенко есть второй враг – демократический мир.

– Лукашенко не объединится с демократическим миром против этого врага?

– Я бы это приветствовала. Но в таком случае он потеряет власть – и он прекрасно об этом знает. Как сказал политолог Андрей Поротников: эти власти никогда не пойдут навстречу Европе потому, что они не понимают и не принимают западные ценности.

– А то, что Лукашенко теперь делает с Брюсселем и другими европейскими столицами?

– Мы же видим, что это все это остается на уровне разговоров. На самом деле Лукашенко никаких реальных шагов, которые от него требует Евросоюз, не предпринимает. Потому что главное требование Европы – проведение честных и свободных выборов.

– Но в Евросоюзе совершаются конкретные шаги: финансирование независимых СМИ в Беларуси может быть сокращено.

– Это большая ошибка: в этой ситуации нужно, наоборот, усиливать поддержку демократической оппозиции, независимых медиа и гражданского общества, поскольку Запад заинтересован в том, чтобы Беларусь была не под российским протекторатом, каким она является под управлением Лукашенко или будет являться под управлением другого пророссийского правителя, если он будет поставлен. Безопасность Евросоюза будет гарантирована только в том случае, если в Беларуси будет новая демократическая власть. Для этого необходима поддержка демократической оппозиции.

– Если не «Белсат», не «Хартия’97», не «Наша Ніва», не радио «Рацыя», то кто – Владимир Соловьев?

– Российские медиа, естественно. Мы сегодня уже видим насколько они заполонили все информационное пространство в Беларуси. То, что сегодня делаем мы, независимые медиа, – «Белсат», «Хартия’97», «Рацыя», «Еврорадио» – чрезвычайно важно, поскольку мы противостоим не только белорусской диктатуре – мы противостоим русскому миру и режиму Путина. В этой ситуации лишать независимые медиа поддержки – это, конечно, ошибочно.

– В этой ситуации можно наблюдать, что «русский мир» наступает на всех фронтах. Это и медийная пропаганда, очень сильная, но также, в последнее время Русская православная церковь активизировала свою деятельность в Беларуси.

– Да, мы постоянно получаем информацию о том, что Русской православной церковью создаются фактически военизированные группировки и готовятся боевики. Я посмотрела списки священников РПЦ в Беларуси – в большинстве своем это бывшие сотрудники спецслужб, военные, таможенники, пограничники – то есть, в принципе, они тоже могут быть резидентурой.

– Известны факты, когда высылались белорусских детей в лагеря, где фактически террористы так называемых «ЛНР» и «ДНР» их обучали.

- Верно. Вот этим должны заниматься белорусские спецслужбы, а не преследованием оппозиции. Если они действительно патриоты, если Лукашенко сегодня пытается противостоять «русскому миру», пусть он займется РПЦ, казаками и прочими пророссийскими группировками, которые сегодня повсеместно возникают в Беларуси. В этом сегодня проблема. Но он, однако, на встрече с польскими чиновниками критикует телеканал «Белсат» и другие независимые медиа.

– Не получается ли, что Лукашенко сегодня оказался в ситуации, когда ему некуда идти? С одной стороны, идешь к демократам – и это твой последний день, с другой – к «русскому миру», и это также – последний день?

– Он сам себя загнал в этот угол – ситуация патовая. Я уверена, что у режима Лукашенко вообще нет будущего, и я думаю, что 2017-ый год может быть для него последним. Диктатор собственными руками создал ситуацию, из которой для него нет выхода.

– Возвращаясь к программам, которые появляются у российской пропаганды. Некоторые известные белорусы уже ездили и потом очень сожалели об этом. Вы также согласились участвовать в такой программе по скайпу. Так вот – участвовать или не участвовать?

– В Россию, безусловно, я не поеду, поскольку это сегодня опасно. В Москве арестовывают лидеров белорусской оппозиции, мы знаем, что произошло с лидером белорусских анархистов Игорем Олиневичем, с блогером Эдуардом Пальчисом. Безусловно, ездить туда нельзя. Но самое главное сегодня – доносить информацию. Если бы такая возможность была, может быть, я бы выступила. Хотя, конечно, уровень дискуссии на российских телеканалах сегодня ниже плинтуса.

Но дело сегодня не в этом, а главное то, что происходит со стороны России: идет действительно гибридная война, которая, думаю, будет продолжаться.

– И против Беларуси также. Белорусы все время говорят, что это «наши братья», что «с Украиной не получилось — воюют, есть конфликт», но «нас это не касается».

– Нет, нас это касается и нас это коснется, безусловно. И сегодня как раз самое время для белорусов защищать независимость своей страны и, наконец, включиться в ситуацию, потому что будущее Беларуси зависит не от Лукашенко, будущее Беларуси зависит не от Путина, оно зависит только от нас. И мы должны добиться чтобы в стране прошли честные и свободные выборы, чтобы мы выбрали свободную демократическую власть и вернулись в Европу, в которой мы жили много столетий.

– Возможно ли идти в этом направлении мирным путем? Добр ли Лукашенко настолько, чтобы сказать: давайте сделаем свободные выборы?

– Возможны разные ситуации, в том числе, возможны и не самые мирные – нужно быть готовыми ко всему. Мы видим, что сегодня происходит в мире, в нашем регионе, но, повторюсь, пришло время решать судьбу своей страны. Не получится сегодня отсидеться, как сказал Николай Статкевич, каждому в своей каютке в корабле, который идет на дно. Наше время сейчас строить свою страну – только от нас зависит наше будущее и будущее наших детей.

– Пришло смс-сообщение, в продолжение нашей беседы, на счет того, что Лукашенко назначает, снимает с должностей: «Пусть он снимает и назначает кого хочет, но конец уже приближается». Пишет нам Анатолий из Гомеля.

– Я абсолютно согласна.

– Думаю, что кадровые решения Лукашенко ни коим образом не помогут.

– Не помогут. Понятно, что сегодня он боится номенклатурного переворота, поскольку сегодня им не довольны, в том числе и чиновники, которые готовы от него избавиться в любой момент.

– Фейковые ли эти письма – это еще вопрос, потому что ситуация может быть совсем не фейковая. Спасибо вам за беседу.